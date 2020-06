Els aturats a Catalunya s'apropen al mig milió

L'atur registrat a Catalunya va pujar en 15.339 persones el mes passat, xifra que representa un augment del 3,28% en relació a l'abril i un 30,2% més que el mateix mes del 2019, però una pujada menor que en els mesos anteriors -del 5,52% al març i del 12,17% a l'abril-.Segons el Ministeri de Treball, la xifra d'aturats se situa en les 483.149 persones, és a dir, 112.058 persones més que fa un any. Són dades que no es donaven des de l'abril del 2016, quan aleshores es van registrar 486.123 desocupats.Al conjunt de l'Estat, l'increment va ser de 26.573 persones, un 0,69% més que a l'abril, fins als 3.857.776 aturats. En comparació fa un any, la pujada ha estat del 25,3%, fins a les 778.285 persones.Catalunya, a més, és la comunitat on més creix l'atur en xifres absolutes, seguit de la comunitat de Madrid, amb 14.355 persones (+3,5%) i les Illes Canàries, amb 6.093 persones (+2,4%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor