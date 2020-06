Sánchez pacta amb Ciutadans una recta final homogènia de la desescalada a tot l'Estat

El govern espanyol té al sac i ben lligat l'abstenció d'ERC a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, però també el vot afirmatiu de Ciutadans. La Moncloa ha anunciat a primera hora d'aquest dimarts un nou acord amb el partit taronja, que ha arrencat a Pedro Sánchez el compromís que totes les mesures que es prenguin per donar resposta a l'emergència sanitària seran "idèntiques per a tota Espanya". Caldrà veure com es compatibilitza aquest acord amb el fet que el govern espanyol hagi pactat amb ERC el retorn de les competències a les autonomies quan arribin a la fase 3.El partit d'Inés Arrimadas no només ha aconseguit que Sánchez es comprometi a garantir una recta final homogènia del confinament sinó que també s'aprovi abans del 15 de juny un reial decret-llei que reguli la sortida de l'estat d'alarma dels territoris. Segons l'acord al qual van arribar els republicans amb la Moncloa, havia de ser la Generalitat qui determinés la fi de la desescalada i les mesures en el tram final d'aquest procés. En l'entesa amb Cs també es fixa que el consell interterritorial de salut analitzarà el marc jurídic necessari per garantir una sortia ordenada de l'estat d'alarma i la gestió de la pandèmia.El tercer punt que forma part de l'acord és un pla de reactivació del sector turístic que hauria de ser aprovat abans del 15 de juny i que comptaria amb una dotació de 2.500 milions d'euros en línies d'avals de l'ICO i 151 milions d'inversió en transformació i digitalització del sector.Aquest és el tercer acord que tanca Ciutadans amb el govern espanyol per prorrogar l'estat d'alarma. El partit taronja ja va ser clau per garantir la quarta i la cinquena pròrroga juntament amb el PNB.Sánchez es garanteix d'aquesta manera que no només s'abstindrà ERC a la pròrroga de l'estat d'alarma, sinó que també retindrà el suport de Ciutadans, una situació que satisfà l'objectiu del president del govern espanyol de fer prosperar la votació amb una geometria variable.El president del PNB, Andoni Ortuzar, ha dit que l’acord del govern espanyol amb Cs per aconseguir el 'sí' de la formació d’Inés Arrimadas a la sisena pròrroga de l’estat d’alarma és "confús". "Sol·licitarem algun aclariment al govern no sigui que l’acord que han fet amb Cs sigui contradictori al que han signat amb nosaltres i amb ERC”, ha afirmat Ortuzar aquest dimarts al matí en una entrevista a Telecinco. Segons el líder dels nacionalistes bascos, el text de l’acord amb Cs sembla que implica “tornar a la situació prèvia de comandament únic” i aquests "no són els termes” que han pactat ells.Tant el PNB com ERC van demanar la cessió de la gestió de la desescalada a les comunitats autònomes mentre que l’acord amb Cs parla de mesures "idèntiques" per a tot Espanya a la "recta final" del confinament "sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori".

