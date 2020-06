«Una cosa que la Covid-19 ha deixat molt clara és que l'escola pública necessita inversió»

Teresa Call, directora de l'Institut Serra de Noet de Berga. Foto: Cedida

"Estic convençuda que l'ensenyament telemàtic i virtual ha arribat per quedar-se"

"Si no sabem què passarà el curs vinent, ni quines previsions es compliran, hem de poder garantir dispositius PC i connexió wifi a tots els alumnes"

Teresa Call (Berga, 1966) és directora de l' Institut Serra de Noet de Berga de la ciutat des de fa sis anys. Abans n'havia estat la coordinadora pedagògica durant quatre anys. És professora de Ciències Socials i doctora en Educació. Ha viscut de primera mà la lluita de la comunitat educativa del Serra de Noet per disposar d'un edifici nou després d'una dècada en barracons. Van estrenar l'edifici nou fa tot just un any i ara han hagut d'afrontar un repte per al sistema educatiu del país que ningú esperava: la crisi sanitària del coronavirus.Call es defineix com una gran defensora de les Ciències Socials i de la Geografia i la Història. Ens explica l'aposta del seu centre per les noves tecnologies i ens detalla com han afrontat les setmanes de confinament. També ens avança com plantegen la reobertura a partir de dilluns, malgrat que els alumnes encara no tornaran a les aules.L'Institut Serra de Noet té fins a 240 alumnes durant el curs 2019-2020. Segons explica la seva directora, hi ha nou grups amb nois i noies de la secundària obligatòria. Es tracta de tres grups de primer d'ESO i dos grups per nivell de segon a quart d'ESO.- Crec que ningú s'esperava que, en un país desenvolupat, ens trobéssim en una situació com aquesta. Confinar-nos no ho havíem fet mai, almenys que jo en tingui aquesta percepció. Quan ens ho van comunicar, vaig pensar que seria un confinament curt, que com a molt s'allargaria fins a setmana santa.Tal com ha anat evolucionant la cosa, s'ha allargat. No m'ho pensava pas viure una situació d'aquest tipus.- Des del meu punt de vista, la tasca dels centres educatius i els docents té dos grans vessants. Una és la part de socialització que es fa en els instituts i les escoles, i l'altra és la part d'aprenentatge. Aquesta part de socialització, de contacte amb els alumnes, de coincidir amb ells pel passadís o a l'hora del patí, es troba molt a faltar. Pel que fa a l'aprenentatge, els docents ens hem trobat davant d'un repte que no esperàvem.Hem hagut d'adaptar la nostra manera d'ensenyar. Ha estat de cop i volta, d'un dia per un altre com aquell que diu. Hem ajustat la nostra manera de fer docència i crec que això ens ha donat l'oportunitat de veure que és possible treballar amb eines TIC, de manera competencial i a distància. Professors i alumnes hem perdut aquest espai de convivència i de relació, però hem vist que els alumnes no tenen per què perdre en aprenentatge. Ells també han après a ser més autònoms, a resoldre situacions i aprenentatges. Crec que ha estat una oportunitat, malgrat que no per tots els alumnes ha estat fàcil.- Hem d'obrir i hem fet un pla d'obertura. Malgrat tot, el curs continua telemàticament i, per tant, tot el que és la docència de les matèries es fa per aquesta via. La reobertura serveix per fer tutoria d'orientació i acompanyament als alumnes que ho necessitin.També cal dir que l'acompanyament l'anem fent des del moment en què ens vam confinar, d'una manera diferent, telemàticament. Els tutors hem estat en contacte amb les famílies, sigui per correu o per telèfon. El contacte no s'ha perdut en cap moment.- Hi ha dos aspectes a tenir en compte. Per una banda, les indicacions del Departament d'Educació han estat molt clares: aquest tercer trimestre calia oferir una avaluació diferent. Per tant, el que hem fet des del centre és ajustar-nos-hi.Des de la meva visió personal, sóc dels que creu que l'ensenyament i aprenentatge ha de ser competencial, per això la funcionalitat del temari canvia de com s'entenia tradicionalment. Els continguts ens serveixen per treballar procediments, interpretar i relacionar. Si els alumnes han estat capaços de realitzar tasques competencials de deduir i d'interpretar, penso que després ho poden aplicar al contingut que sigui.- Amb molts interrogants, perquè és difícil de predir com serà el nou curs. Les informacions van canviant, per tant haurem d'esperar a les indicacions i les instruccions que ens doni el departament. Però hem d'estar preparats perquè el curs pugui ser de moltes maneres: que fos presencial seria l'ideal, però ens podem trobar que sigui mixt, és a dir, amb una part presencial i una telemàtica, o que visquem de nou moments de confinament.Tots aquests són escenaris que es plantegen, ara mateix els desconeixem. Amb el que hem viscut fins ara, no podem predir què passarà. Sigui com sigui, estic convençuda que l'ensenyament telemàtic i virtual ha arribat per quedar-se. La incorporació de les eines TIC en l'ensenyament, ens ha demostrat que són imprescindibles.Ho dic des de l'experiència que tenim al nostre institut de fa 10 anys. Quan es va iniciar el projecte "1 per 1", nosaltres hi vam apostar i l'hem mantingut. El fet que els alumnes estiguin habituats a treballar eines digitals a l'aula, ens ho ha facilitat molt.- Segur que no. Als centres públics, i t'explico el cas del nostre institut, on ja havíem apostat per incorporar aquestes eines digitals, han estat el centre i l'AMPA el que ens ha permès mantenir les aules digitalitzades, d'una altra manera hauria estat impossible. En comptes d'invertir en llibres en paper, les nostres famílies invertien en un ordinador. Ha estat una aposta de centre que en la situació de confinament ens ha donat tranquil·litat.Ens ha servit per encarar millor la nova situació, perquè ja formava part de la nostra manera de fer.- Bé, sempre hi ha famílies vulnerables. Aquestes han pogut seguir el curs gràcies a les dotacions del departament d'Educació i a la col·laboració de l'Ajuntament de Berga. Entre tots, hem intentat que el mínim d'alumnes possibles acabessin desconnectats per manca de dispositius o de connexió.És un tema que ens preocupa de cara l'any vinent, si no sabem què passarà, ni quines previsions es compliran, hem de poder garantir dispositius PC i connexió wifi a tots els alumnes.- Cal dir que cada vegada ocupem més espai. L'any passat vam guanyar una línia, i aquest any una altra, per tant, són dos grups més que assumim. Dependrà de quina ocupació s'estableixi per classe. Si són 15 alumnes com s'està dient en aquests moments o canvia. Els centres estan pensats per una formació presencial amb ràtios de 30-33 alumnes. Això ens canvia el nombre i la forma de treballar.Si es mantingués aquesta ràtio de 15, hauríem de fer combinacions. Actualment, ho estem estudiant. Des de l'equip directiu ja estem pensant en el curs vinent, perquè no podem arribar al setembre sense cap planificació. Hem de tenir en compte tots els escenaris i quines combinacions es podrien fer per optimitzar els espais que tenim i acollir els grups.- Crec que això ha de ser el Departament d'Educació qui ens ho digui. El departament és qui té les dades i qui pot saber si haurà pogut nomenar tot el professorat i si les condicions sanitàries seran les adequades.Començar a partir del 14 de setembre, penso que està bé. En el sentit que necessitarem els primers dies de setembre per acollir el professorat nou del centre i per acabar de planificar. Seria el més normal però en aquests moments no estic disposició d'assegurar que seria la millor data. Caldrà veure quina situació sanitària hi ha i quines indicacions rebem del departament.- Penso que hem de continuar atenent-les com fins ara. En el nostre cas tenim tutors individuals. Cada tutor individual ha contactat amb l'alumne i la seva família. En el cas dels alumnes de Quart d'ESO, s'ha fet un acompanyament d'orientació per la postobligatòria. Hem fet reunions dels tutors amb els alumnes per explicar per via telemàtica quin és el ventall de possibilitats. Això ja s'anava fent des del segon trimestre i ho hem continuat aplicant. És una orientació que fem des del moment que comencen Quart d'ESO, que implica reunions amb els alumnes i tutories amb les famílies.A tercer d'ESO també hem fet per via telemàtica la reunió d'orientació per la tria d'optatives de Quart, ja que l'últim curs d'ESO té un itinerari una mica diferent. Hem intentat normalitzar tant com hem pogut el que ja fèiem els altres cursos.L'objectiu és que els alumnes puguin començar el curs vinent amb garanties d'haver rebut una bona orientació i un bon acompanyament.- Penso que aquestes són situacions particulars de cada família, depenent de la feina de cadascú. Hi ha pares que han treballat des del moment que van confinar els nens i nenes, perquè eren personal sanitari, etcètera. Cada família té casuístiques molt diferents, però jo penso que això que em planteges implicaria obrir un debat molt més ampli, que té molt a veure amb el tema de la conciliació laboral i familiar que en aquest país no tenim resolta i que és una qüestió que ara s'ha fet molt evident.- Hem de pensar que ens deixarà coses positives. Però penso que una cosa que la Covid-19 ha deixat molt clara és que l'escola pública necessita inversió. Això està claríssim. No només inversió material. Nosaltres tenim la sort d'estar gaudint d'aquest edifici nou tan fantàstic que vam estrenar el curs passat, però cal invertir més en l'escola pública en general, en el sistema públic. Les escoles públiques han fet una molt bona feina per afrontar la pandèmia. Estem fent molt bona feina i de vegades quedem invisibilitzades. És important que el departament en faci aquesta valoració i hi hagi aquesta inversió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor