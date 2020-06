El País Valencià no registra cap mort per coronavirus en dos dies

El País Valencià no ha registrat cap mort per coronavirus per segon dia consecutiu i ha confirmat 19 nous casos des de l'última actualització de diumenge (cap entre treballadors i usuaris de residències), així com 53 altes hospitalàries.D'aquesta manera, el total de morts a la comunitat es manté en 1.432 persones. D'aquestes, 216 es van registrar a la província de Castelló, 504 a la d'Alacant i 712 a la de València, segons ha detallat la Conselleria de Sanitat Universal.Pel que fa als 19 casos nous detectats a través de PCR, la xifra eleva a 11.228 el total de positius des que va començar la pandèmia. En aquests moments, queden actius 2.536 casos, un 15,6% de tots els casos detectats des de l'inici de la pandèmia.Per províncies, hi ha 11 nous casos a Castelló (1.563 en total), tres a la d'Alacant (3.924 en total), cinc a València (5.736 en total) i cinc no assignats.

