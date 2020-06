Trilla, sobre la trobada de petons convocada a Lleida: «És lamentable»

Os ofrecemos la recopilación de una serie de publicaciones que nos pueden ayudar a ubicarnos en la realidad de esta situación extrema de salud pública, que nos toca vivir.https://t.co/2db0gm5ytF — Dulce Revolución (@Dolcarevolucio) March 23, 2020

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha titllat de "lamentable" la reunió convocada a Lleida pel pagès Josep Pàmies, en la qual van participar un centenar de persones."Les autoritats haurien de posar-se realment d'una vegada fortes i intentar que aquestes coses no passin", ha opinat a Catalunya Ràdio, on ha considerat "preocupant" que hi hagi 100 persones que siguin capaces de reunir-se per seguir "recomanacions contràries a tota evidència científica", i a més en un lloc com Lleida, "que està aguantant determinats brots".Trilla no ha volgut entrar a valorar les teories del pagès, però ha constatat que el líquid amb el qual es ruixen és un simple desinfectant.Sobre les dades, ha tornat a lamentar el ball de xifres però almenys ha celebrat que no s'hagi registrat cap nou mort en les últimes 24 hores, segons el Ministeri.L'activista i pagès Josep Pàmies va reunir dissabte a Balaguer un centenar de persones sense mesures de seguretat contra el coronavirus per fer un acte de desobediència amb l'objectiu de demostrar que els mitjans i els governs "enganyen" sobre la pandèmia.En la trobada, Pàmies va assegurar que el confinament és "absurd" i per això van decidir fer aquesta acció reivindicativa on s'ha trobat "gent sense por" d'arreu del país per fer-se abraçades i petons.Pàmies va defensar que amb l'MMS (clorit de sodi) es pot combatre la covid-19 i va lamentar que les autoritats sanitàries declinin fer estudis científics sobre la seva eficàcia. L'entitat també ha impugnat al Contenciós Administratiu de Madrid l'obligació de portar mascaretes.Els assistents van fer-se petons i abraçades i que es van ruixar amb vaporitzadors d'MMS per evitar possibles contagis del virus. A la trobada hi havia gent vinguda de Barcelona i també d'altres punts de l'Estat com Burgos.L'activista defensa que les persones passin el virus com més aviat millor per poder obtenir "resistència natural", i en aquells casos en que hi hagi complicacions respiratòries, ha assegurat que es pot combatre amb l'MMS. En aquest sentit, ha afegit que des de la Dolça Revolució s'han ofert com a "conillets d'índies" perquè les autoritats sanitàries els infectin controladament amb la Covid-19 per demostrar que l'MMS és efectiu però que no se'ls ha escoltat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor