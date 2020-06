El penalista Javier Melero reivindica la figura de Jordi Pujol

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots rebre notícies com aquesta

La setmana que ve l'expresident Jordi Pujol fa 90 anys. En fa deu, quan encara no se l'havia arraconat arran de la confessió de la deixa i els escàndols de corrupció dels seus fills, ja no se li va fer cap gran homenatge pels seus 80 anys. A les portes d'unes eleccions autonòmiques -les de la tardor del 2010, que permetrien a CiU tornar a governar- Artur Mas no volia semblar "tutelat" i allò va doldre l'expresident.Ara, a Pujol ben pocs el reivindiquen malgrat que, com explica en aquest article a La Vanguardia Javier Melero, un dels penalistes més famosos del nostre país, Catalunya és "en gran part una construcció ideològica i cultural seva".Melero escriu al final de l'article que visita sovint al seu despatx l'expresident, "un ancià impol·lut que, sense autocomplaença, diu que la mort triga massa a atrapar-lo".

