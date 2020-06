Cinc jugadors del Barça han passat el coronavirus

Cinc futbolistes del Barça han passat el coronavirus de forma asimptomàtica. Segons ha avançat RAC1 , les proves serològiques han detectat que els futbolistes es van contagiar setmanes enrere i les PCR han confirmat que ara ja no tenen el virus actiu i, per tant, poden entrenar amb normalitat.Aquest dilluns la plantilla va tornar als entrenaments ajustant-se a les mesures de seguretat establertes pel protocol sanitari aprovat pel Consell Superior d'Esports.L'ens, juntament amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Lliga, han acordat reprendre la competició a partir de l'11 de juny i han fixat el calendari de les 11 jornades restants de Primera i Segona Divisió."La represa de la competició tindrà lloc durant el cap de setmana del 13 i 14 de juny, sent el primer partit el dijous, dia 11, entre el Sevilla FC i el Reial Betis. L'última jornada es produirà, sempre en funció de l'evolució de la pandèmia, el cap de setmana del 18 i 19 de juliol", detallava fa pocs dies el CSD en un comunicat.

