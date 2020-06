Les incògnites de la conversa d'Irene Montero sobre el 8-M que es va filtrar a la premsa

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots rebre notícies com aquesta

La dreta mediàtica busca sota les pedres arguments per carregar de raons la jutgessa de Madrid Carmen Rodríguez Medel per incriminar el govern espanyol per la gestió del coronavirus. A la polèmica de l'informe de Diego Pérez de los Cobos , ahir se li sumava la filtració d'una conversa fora de micro sobre la manifestació del 8-M de la ministra Irene Montero al diari conservador Abc.La dirigent de Podem admetia que segurament el coronavirus, que just començava a ser percebut com una amenaça, havia restat assistència a la manifestació. Una obvietat que el diari convertia en l'evidència que el govern era conscient dels perills d'autoritzar la marxa, que aquell cap de setmana va coincidir, sense anar més lluny, amb partits de la lliga de futbol.La conversa entre Montero i una periodista d'ETB abans d'entrar al programa En Jake, que dirigeix i presenta Xabier Lapitz, va aixecar una forta polèmica i inclús Cs i el PP van demanar compareixences i dimissions. La televisió basca va emetre un comunicat explicant que la filtració del fragment fora d'antena de la conversa amb la seva periodista es podria haver produït durant l'enviament d'imatges en brut a través de la Forta, l'organisme que aplega totes les televisions autonòmiques.Totes les mirades estaven sobre la TVG gallega, molt ben connectada amb l'Abc i que va ser l'única que va demanar les imatges íntegres de l'entrevista.

