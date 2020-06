VÍDEO Un llamp incendia els vestidors d'una piscina municipal a la Garrotxa

Estat en què han restat part dels vestidors un cop extingit l'incendi. Foto: Cedida.

Instantània del moment de l'incendi a la piscina de les Preses. Foto: Cedida.

Una forta tempesta que ha recorregut aquesta tarda gran part de la Garrotxa, especialment la Vall d'en Bas i el municipi veí de les Preses, ha fet caure un llamp als vestidora de la piscina pública d'aquest darrer municipi i ha destrossat part dels vestidors, just a tocar del bar del complex esportiu.Els Bombers, que hi han acudit de seguida amb quatre dotacions terrestres, han apagat l'incendi e quinze minuts; també, han informat que, a banda dels desperfectes visibles als vedtidors, no cal lamentar cap ferit ja que, sortosament, l'equipament encara no ha obert per a la temporada d'estiu.Altres fonts consultades perapunten que el llamp hauria travessat el terra i hauria produït l'incendi als vestidors.Durant més de mitja hora s'han arribat a acumular més de 25 litres de pluja molt forta i amb ventades grosses en alguns indrets, com ha estat el cas de les Preses, on s'ha produït la caiguda del llamp.Alguns dels municipis afectat per aquesta tempesta de tarda ja duen acumulats més de 36 litres per metre quadrat.

