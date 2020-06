Tornados, esclafits i pedra: avís de temps violent aquest vespre i nit a Catalunya

⚠ Avís de Situació Meteorològica de Perill per temps violent al Solsonès. El perill també és alt a l'oest de les comarques del Berguedà i del Bages! 👇 pic.twitter.com/adoIAlIQcv — Meteocat (@meteocat) June 1, 2020

El Servei Meteorològic avisa de perill per "temps violent" durant aquest dilluns al vespre i nit a Catalunya. Amb això, protecció Civil també alerta de probabilitat de pedra, fort vent, esclafits i tornados. Els serveis d'emergències reclamen prendre molta prudència i s'ha activat la prealerta del pla Inuncat.Principalment, les zones que poden quedar més afectades són les comarques del Solsonès, Berguedà i Bages.És per això que Protecció Civil demana màxima prudència en aquestes zones, així com a la resta del país.

