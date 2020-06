Més de 300 concentrats davant el Consolat dels EUA a Barcelona demanen «justícia»

Més de 300 persones s'han concentrat aquest dilluns a la tarda davant el Consolat dels Estats Units a Barcelona per reclamar "justícia" arran de la mort de George Floyd, el ciutadà estatunidenc negre presumptament asfixiat per un policia el 25 de maig a Mineàpolis (Minesota). Fet que ha desencadenat jornades de protestes arreu del país.Els manifestants han cridat proclames com "Trump, tremola. Amèrica no està sola", "La policia tortura i assassina", "Fora Trump" i el missatge "No peace, no justice". Consigna que coincideix amb el lema sota el qual diverses entitats han convocat la concentració: "Sense justícia no hi ha pau".Els Mossos d'Esquadra han tallat el trànsit en el passeig de la Bonanova, el passeig Regna Elisenda i el carrer Pere II de Montcada a causa de la concentració, a què els manifestants han dut pancartes en defensa de la memòria de Floyd i amb les seves últimes paraules en morir:"I ca't breathe" (No puc respirar)".

