VÍDEO Els actors d'«El Senyor dels Anells» recreen escenes en un emotiu retrobament

Els actors de la clàssica trilogia El Senyor dels Anells s'han retrobat telemàticament des de diversos punts del món per recaptar fons en la lluita contra la fam dels més petits. Anècdotes, recreacions d'escenes i cançons han tingut lloc en una emotiva reunió motivada per una causa solidària.Durant els més de 50 minuts de trobada virtual, conduïda per l'actor americà Josh Gad, hi han participat Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin), Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Orlando Bloom (Legolas), John Rhys-Davies (Gimli), Andy Serkis (Gol·lum), Sean Bean (Boromir), Liv Tyler (Arwen), Miranda Otto (Éowyn), Karl Urban (Éomer) i el director Peter Jackson.L'objectiu de la trobada era recaptar diners per l'ONG No Kids Hungry , en motiu de l'augment en la demanda a l'accés a programes de repartiment d'aliments derivat pel tancament d'escoles i les dificultats econòmiques de les famílies en front del coronavirus. El vídeo ja suma més d'un milió de visites i ha recollit prop d'un milió i mig de dòlars per la causa benèfica.

