C's s'obre al «sí» a l'última pròrroga de l’estat d'alarma malgrat l'acord de Sánchez amb ERC

El portaveu de Cs al Congrés, Edmundo Bal, ha afirmat aquest dilluns en roda de premsa que la seva formació negocia en aquests moments el vot a la sisena pròrroga de l’estat d’alarma i no ha descartat un "sí" que permeti que prosperi. Bal ha afirmat que Cs adoptarà la decisió "independentment del que facin altres grups polítics", en referència a l’acord entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i ERC per a l’abstenció dels republicans. En tot cas ha destacat que l’acord amb ERC ja no inclou la “mesa de la vergonya” sinó una desescalada "en règim d’igualtat a tot el territori" i "sense cap tipus de privilegi a totes les CCAA".Cs, ha dit, "decidirà el seu vot pensant en els interessos dels espanyols" perquè "la nostra motivació és salvar vides i llocs de treball i atendre a la crisi sanitària". Per això ha dit que en aquests moments "es troben oberts tots els canals d’interlocució" entre la seva formació i el govern espanyol. Cs, ha assegurat, decidirà el vot depenent de les mesures i en base a les dades epidemiològiques.Bal també ha comentat les manifestacions de la secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, que ha afirmat que malgrat que no hi ha "concrecions" sobre la mesa de diàleg i es mantenen les negociacions obertes per celebrar-la tan aviat com sigui possible. Segons el portaveu de Cs les paraules de Vilalta "posen de manifest l’actitud molt poc constructiva que ERC ha tingut en totes les votacions de l’estat d’alarma on ha anat fent cops de volant i ha posat com a condició la ‘Mesa de la vergonyua".Bal també ha fet referència a la polèmica del dia per la filtració d’una conversa entre la ministra d’Igualtat, Irene Montero, i una periodista d’ETB abans d’una entrevista. En aquesta conversa Montero admetia que la participació a la manifestació del 8-M havia baixat per por al coronavirus. El portaveu de Cs ha criticat la "irresponsabilitat manifesta" del govern espanyol de permetre el 8-M quan disposava d’aquesta informació, i ha apuntat que Montero no està a l’alçada del càrrec de ministra i per tant hauria de deixar el càrrec.

