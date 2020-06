Nissan xifra en 1.450 milions d'euros el cost de tancar les plantes

Nissan ha xifrat en 1.450 milions d'euros el cost de tancar les plantes a Catalunya, segons recull La Vanguardia . Els informes interns de la companyia calculen en 210 milions d'euros a l'any els costos actuals de la planta a la Zona Franca i sumen 250 milions pel tancament dels centres de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.A més, la multinacional automobilística també preveu una dotació de 600 milions per a les indemnitzacions i una de 310 milions per al cost fiscal de les amortitzacions anticipades. Per altra banda, el reacondicionament dels terrenys es calcula en cent milions i l'empresa preveu una despesa de 190 milions més en costos indirectes. La suma supera la previsió del Ministeri d'Indústria, que va xifrar en mil milions els costos de tancar les plantes.El cost de sortir de Barcelona representa un terç dels 5.000 milions d'euros en préstecs que la multinacional japonesa ha sol·licitat a la banca per dotar-se de liquiditat i fer front a les pèrdues, així com portar a terme un pla de reestructuració.A més, segons els càlculs de la companyia, és més car tancar les plantes de Catalunya que fer-les més competitives. Aquest escenari requeriria una inversió de 398 milions d'euros i uns ajuts públics de 70 milions, que tant el govern espanyol com la Generalitat havien acceptat. Aquesta mateixa tarda, la majoria de partits del Congrés han enviat una carta al president de Nissan perquè reconsideri el tancament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor