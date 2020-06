Torra defensa que «cap tribunal, ni cap estat» pot prohibir la bandera LGTBI o l'estelada

Totalment d’acord. Ni cap tribunal, ni cap estat. https://t.co/DzTdcXIxTF — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 1, 2020

Apa, ja ho tenim. Varen començar prohibint les estelades i no vàreu protestar perquè no éreu independentistes.

Ara us prohibeixen la bandera LGTBI o la de qualsevol poble o causa amb la que us vulgueu solidaritzar.

I després les pancartes feministes, antiracistes o pro-refugiats. https://t.co/5aAZRjBGZT — Josep Costa🎗 (@josepcosta) June 1, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat “totalment d'acord” amb l'alcalde de Celrà i membre de la CUP Dani Cornellà, que aquest dilluns ha penjat a Twitter una foto de la façana de l'Ajuntament amb la bandera LGTBI i l'estelada al costat de la senyera, en resposta a la sentència del Tribunal Suprem que indica que aquests símbols no oficials no es poden lluir als edificis oficials.Cornellà ha acompanyat la fotografia amb un text que afirmava que “cap tribunal pot prohibir una bandera de llibertat”. Torra ha repiulat aquest missatge acompanyat de la seva opinió: “Totalment d’acord. Ni cap tribunal, ni cap estat”.En paral·lel, el diputat al Parlament i vicepresident de la Mesa, Josep Costa, ha recordat també a Twitter que les primeres banderes que es van prohibir van ser les estelades, i que aleshores no hi va haver queixes més enllà de les que va pronunciar el col·lectiu independentista.“Ara us prohibeixen la bandera lgtbi o la de qualsevol poble o causa amb la que us vulgueu solidaritzar. I després les pancartes feministes, antiracistes o pro-refugiats”, ha vaticinat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor