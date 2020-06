Compleixes amb els requisits per rebre l'ingrés mínim vital? Comprova-ho aquí

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions presenta un simulador per comprovar si pots beneficiar-te de l' Ingrés Mínim Vital . A través d'una sèrie de preguntes podràs saber si compleixes amb els requisits per rebre aquesta prestació i saber l'import aproximat que et correspondria.El govern espanyol va aprovar divendres passat una prestació no contributiva que pagarà la Seguretat Social que té vocació de combatre la pobresa estructural a Espanya, però també la derivada arran de la crisi del coronavirus.Es tracta d'una mesura amb caràcter permanent que preveu treure de la pobresa a 1,6 milions de persones i que ha estat definida com "el major avenç en polítiques socials" des de l'aprovació de la llei de dependència l'any 2006. El període de sol·licitud s'inicia el proper 15 de juny.

