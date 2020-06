La majoria de partits del Congrés envien una carta al president de Nissan perquè no tanqui la planta

La majoria de partits del Congrés dels Diputats han enviat una carta al president de Nissan, Makoto Uchida, per demanar la continuïtat de la planta de Barcelona. Segons un comunicat del PSOE, la iniciativa, promoguda per la portaveu socialista a la cambra baixa, Adriana Lastra, compta amb la firma de pràcticament tots els portaveus parlamentaris.PP, Podem,ERC, Cs, JxCat, PNB, EH Bildu, Més País, Compromís, UPN, Coalició Canària, Nova Canàries, PRC, Fòrum Astúries i Terol Existeix han signat la carta. No hi són les firmes de Vox, la CUP i el BNG. La carta expressa el "màxim i ferm" suport a la continuïtat de Nissan a la capital catalana i recorda que "sosté milers de llocs de treball".La missiva també remarca que Nissan ha rebut el suport financer "continuat" de les administracions públiques i referma "l'aposta decidida amb el futur de la indústria de l'automoció". "Tant Espanya com el conjunt d'Europa constitueixen un mercat de gran potencial i interès per a qualsevol empresa de producció d'automòbils, en el present i en el futur", diu la carta."La continuïtat de l'activitat a Barcelona seria una bona notícia per a la mateixa ciutat comtal, per a Catalunya, Espanya, Europa i també per a la seva companyia", asseguren.

