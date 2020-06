Avís de Puigdemont: «Si no som capaços d'anar junts, hem d'explicar que no serem independents»

Carles Puigdemont s'ha mostrat decebut davant la mala maror dins de l'independetisme després de l'acord d'ERC amb l'executiu espanyol per prorrogar l'estat d'alarma. Un pacte que no ha fet més que disparar les hostilitats entre republicans i JxCat, en un successiu intercanvi de retrets. "Si no ens reconeixem capaços d'anar junts, hem d’explicar a la gent que no serem independents", així de contundent s'ha mostrat Puigdemont davant del panorama.En una publicació a Instagram, Puigdemont ha compartit una reflexió sobre els fets de les darreres hores, per les quals s'ha mostrat força decebut. De fet, ha carregat contra la manca d'unitat dins del bloc polític i ha insistit en què "potser podríem deixar d'atacar-nos a nosaltres mateixos i hauríem d'atacar qui no vol que sobrevisquem com a nació".

