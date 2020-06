L'Estat no registra cap mort per coronavirus en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat no ha registrat cap mort per coronavirus en les últimes 24 hores. És la primera vegada des de l'esclat de la pandèmia que no es notifica cap nova defunció en el darrer dia. El balanç total és de 27.127 víctimes mortals, 35 de les quals s'han produït en els últims set dies. Els nous contagis diagnosticats a través d'una prova PCR han estat 71 en les últimes 24 hores i el total és ja de 239.638 persones infectades que s'han pogut detectar.El director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón, confessa però, que encara podria arribar alguna notificació que canviés aquesta xifra malgrat que ho considera "poc probable". Simón destaca que una evolució similar en els últims dies; una tendència que ha qualificat d'"esperançadora". També ha explicat que 15 comunitats autònomes només han registrat entre zero i dos morts per coronavirus en els últims set dies.Simón també ha assegurat la millora en la rapidesa per la detecció dels nous casos, una oportunitat molt important a l'hora de detectar nous casos i brots per tractar els focus de forma "molt quirúrgica" sense afectar el conjunt del territori. El director del centre afirma que el temps de mitjana dels pacients des de l'inici dels símptomes al diagnòstic és de 24 hores.Pel que fa a les 35 defuncions notificades que s'han produït en l'última setmana, 11 d'elles han estat a Catalunya. Pel que fa als contagis, que continuen la tendència a la baixa, a Catalunya se n'han diagnosticat 16, mentre que a la Comunitat de Madrid hi ha hagut 18 persones que han donat positiu i 11 a Castella i Lleó.Per altra banda, dels nous ingressos a l'UCI, només s'han produït 9 en la darrera setmana a tot l'Estat i, en el cas de Catalunya, només un. Les hospitalitzacions en aquest període de temps han estat 245, de les quals 69 s'han produït a Madrid i 47 a Catalunya.

