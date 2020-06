VÍDEO Com fer una mascareta casolana amb filtre per a grans i petits

El canal de Youtube de manualitats RaniArts ha publicat un vídeo en el qual s'ensenya pas a pas a confeccionar una mascareta casolana amb tela que presenta espai suficient per a encabir-hi un filtre. Una mascareta fàcil d'elaborar que pot servir tant per prevenir el contagi de malalties com per fer front a la pols.Per incrementar les mesures de seguretat per la contenció de partícules, es recomana que s'utilitzin teles resistents i que tinguin cert grau d'impermeabilitat. En aquest enllaç pots descarregar les mesures exactes per elaborar la teva pròpia mascareta.

