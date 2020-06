Ridícul de Vox: es manifesta a Manresa i només aplega 10 persones

La concentració de Vox contra la política de Pedro Sánchez a Manresa ha experimentat una punxada monumental aquest diumenge al vespre a la Ben Plantada. Una desena d'individus, alguns dels quals van encapçalar la llista electoral de la formació ultra a la capital del Bages el maig de 2019, es van aplegar a la Ben Plantada amb alguna bandera espanyola i una pancarta que no han acabat de desplegar. Tot, en una concentració convocada sota el lema "Sánchez, ves-te'n ja!".La convocatòria va tenir tan poc èxit que entre les dues furgonetes dels Mossos que van aparcat a la carretera de Vic, els agents de peu i algun vehicle de la Policia Local que transitava sovint per la zona, el nombre d'agents era superior a la de manifestants.Finalment, la desena de manifestants van baixar, sense pensa ni glòria, per un parell de carrers de la capital del Bages.

