El Govern demana que Barcelona i les regions metropolitanes passin a la fase 2

Mapa amb les propostes de Salut dels canvi de fases Foto: Govern

El Govern ha demanat al Ministeri de Sanitat que Barcelona i les regions metropolitanes, la nord i la sud, puguin passar a la fase 2 a partir del pròxim dilluns, 8 de juny. La conselleria de Salut ha sol·licitat també que les regions de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu-Aran puguin progressar a fase 3 i que Lleida, que es va quedar en fase una setmana més per un brot, assoleixi la fase 2.Salut recorda, però, que la proposta per a les comarques de Ponent està condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics en els propers dies. Ara, el ministeri haurà d'avaluar la petició per decidir si autoritza aquestes progressions en la desescalada a Catalunya.Tot just aquest dilluns ha començat la flexibilització de la mobilitat entres les tres regions sanitàries metropolitanes. L'entrada a la fase 2 permetrà l'obertura d'escoles, les trobades amb fins a 15 persones o banyar-se a les platges, així com el consum a l'interior dels locals de restauració i l'eliminació de les franges horàries, a excepció de la reservada per a col·lectius vulnerables. També podran obrir els centres comercials amb limitació d'aforament, els monuments i els cinemes i teatres, que només podran ocupar un terç dels seients.Pel que fa als territoris que entraran en fase 3, a partir d'aleshores serà la Generalitat i no el ministeri qui en gestionarà les mesures, així com el temps de sortida. És una de les novetats autoritzades pel govern espanyol arran del pacte assolit amb ERC a canvi de l'abstenció a la pròrroga de l'estat d'alarma. Una altra de les flexibilitzacions un cop s'assoleixi aquesta etapa de la desescalada és que previsiblement s'autoritzaran els desplaçaments entre regions i autonomies que estiguin en fase 3.L'altre territori que podria avançar en el relaxament de restriccions serà Lleida, que per un brot es va quedar una setmana més en fase 1. Les regions de Girona, Catalunya Central i Alt Penedès i Garraf continuaran una setmana més en fase 2.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor