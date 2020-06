Llum verda a la implantació de l'ample de via internacional en el tram entre Castelló i Tarragona

El Ministeri de Foment ha aprovat l'Estudi Informatiu per implantar l'ample de via internacional en el tram ferroviari entre Castelló i Tarragona del corredor mediterrani. L'anunci ha estat publicat aquest dilluns al BOE.L'adaptació a l'ample internacional afectarà els subtrams entre Castelló i Vandellòs, que té en servei una doble via d'ample ibèric electrificada, i la nova variant entre Vandellòs i Tarragona, inaugurada el passat 13 de gener, també amb doble via en ample ibèric, que enllaça amb la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa, mitjançant el canviador d'ample de la Boella.A banda d'esta adaptació a l'amplada internacional -que afectarà tant les vies generals com les que així ho requereixin per raons de circulació -apartadors-, l'Estudi Informatiu que aquest dilluns s'aprova també preveu adaptar les instal·lacions i elements de la línia que facin falta per poder explotar correctament la longitud del tren estàndard interoperable -de 750 metres-, garantint l'adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de passatgers i mercaderies.En l'àmbit global del corredor mediterrani, estes actuacions de modificació abastaran el recorregut entre Múrcia/Escombreras i Castellbisbal (Baix Llobregat). Segons el govern espanyol, el corredor és una peça "clau" en la connexió amb europea connectant Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya amb la frontera francesa, donant servei a un àmbit que concentra "una part significativa de la població i el PIB", amb els principals ports del Mediterrani i destacats centres industrials

