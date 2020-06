VÍDEO La Guàrdia Nacional dispara contra veïns resguardats als porxos de Minnesota

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

La Guàrdia Nacional va ser desplegada aquest dissabte a l'Estat de Minnesota per fer front a l'onada de protestes per l'assassinat a Minneapolis del ciutadà afroamericà George Floyd per part d'un policia -per la qual un agent ja ha estat imputat per aquest delicte-. La decisió de treure la Guàrdia Nacional no té precedents en els 164 anys d'història d'aquest cos.En un vídeo d'aquest cap de setmana, es pot observar a un carro de combat precedit d'un destacament del cos armat desfilant per barris residencials de Minnesota ordenant a la població que es fiqui de casa. Un grup de persones, però, no va fer cas a l'ordre, quedant-se dempeus i gravant des de l'interior del porxo de casa seva. És llavors quan els agents van aturar-se i, al crit de "Light them up!" (enceneu-los), els disparen amb munició no letal fins que es resguarden dins de l'habitatge.El governador de Minnesota, Tim Walz, va mobilitzar a més de 2.500 efectius de la Guàrdia Nacional per contenir les futures mobilitzacions que s'han estès a més d'una quarantena de ciutats dels Estats Units en els darrers dies. Aquest cap de setmana però, Walz va declarar davant dels forts disturbis de les últimes nits que la situació ha derivat d'una protesta a un "imperi de la por que tracta de provocar la disrupció a les nostres grans ciutats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor