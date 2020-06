Aragonès i Colau escenifiquen voluntat de col·laboració en la desescalada a Barcelona

El vicepresident de la Generalitat Pere Aragonès i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau escenifiquen una voluntat de col·laboració per encarar el període de desescalada a la capital catalana. En una reunió al consistori, on també hi han participat el Secretari General de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Albert Castellanos i el regidor de Presidència i Pressupost, Jordi Martí, Govern i Ajuntament han tractat diversos punts per encarar la recuperació econòmica de la ciutat després de la pandèmia.Fonts de vicepresidència, confirmen a NacióDigital que es crearà un grup de treball entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona que serveixi per treballar conjuntament a l'hora de desenvolupar projectes estratègics de reactivació econòmica de Barcelona i estudiar la modificació pressupostària i els marges d'endeutament de l'Ajuntament, en tant que la Generalitat és qui té la tutela financera de l'administració local. Alhora, també s'ha compartit la necessitat que els ajuntaments puguin disposar del superàvit de les seves arques per destinar-lo a la lluita contra el coronavirus i els seus efectes.Durant la trobada també s'ha parlat de la participació de l'Ajuntament en els fons de recuperació d'àmbit estatal i de la Unió Europea. Tanmateix, també s'ha debatut sobre la situació de Nissan, especialment dels seus treballadors i empreses proveïdores; amb la voluntat de mantenir un canal d'informació permanent entre el Govern, l'Ajuntament i l'AMB.

