Els desplaçaments entre regions i autonomies podrien avançar-se a la fase 3

Els desplaçaments entre províncies o regions d'una mateixa comunitat autònoma i fins i tot entre autonomies podria permetre's a partir del 8 de juny en els territoris que estiguin en fase 3. Aquesta possibilitat està en aquests moments sobre la taula del govern espanyol un cop s'aprovi aquest dimecres la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, segons ha explicat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos."Es pot establir la mobilitat dins d'una mateixa comunitat autònoma o entre comunitats autònomes que estiguin a la mateixa fase", ha explicat el ministre en una entrevista a TVE. La sisena i definitiva pròrroga de l'estat d'alarma que el govern espanyol sol·licitarà al Congrés dels Diputats contempla deixar en mans de les autonomies que entrin en la fase 3 la durada i les condicions, a excepció de la mobilitat, que seguirà controlada pel govern espanyol. Aquesta decisió s'ha pres en virtut de l'acord de la Moncloa amb ERC per a la pròrroga de l'estat d'alarma i va ser comunicada als presidents autonòmics aquest diumenge pel president Pedro Sánchez.Ábalos ha explicat que si l'estat d'alarma acaba el 21 de juny, com preveu la darrera pròrroga, no serà possible seguir restringint la mobilitat entre províncies o regions, com s'ha fet fins ara. Tot i això, a partir del 7 de juny, serà possible que aquells territoris que estiguin en fase 3, si així ho decideixen i l'evolució de l'epidèmia ho permet, que es pugui "establir un nivell de mobilitat" entre regions, províncies i autonomies que estiguin en la mateixa fase.El ministre ha confirmat l'anunci fet per la presidenta de Balears, Francina Armengol, sobre la quarantena imposada als turistes procedents de l'estranger, que s'aixecarà el 21 de juny, quan s'aixequi l'estat d'alarma i es permeti l'entrada de turistes. ábalos ha explicat que es tracta de posar en marxa un projecte pilot de "corredors segurs" per a vols que tinguin com a origen i destí llocs amb nivells baixos de contagis per coronavirus, com pugui ser també Canàries.

