Catalunya rep 2,7 milions d'euros de finançament estatal per a projectes relacionats amb el coronavirus

Un total de 27 projectes de centres, universitats, institucions de recerca sanitària i infraestructures científiques de Catalunya han rebut un total de 2.670.000 euros per a investigacions relacionades amb el coronavirus. Un finançament estatal que s'ha atorgat durant la darrera ronda d'ajuts del Fons Covid-19 de l'Institut de Salut Carlos III.Uns projectes que s'han vist reconeguts per la línia d'ajuts creada amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació que estudien el diagnòstic, el tractament i la prevenció de la Covid-19.En concret, corresponen a recerques impulsades per una vintena d'agents de coneixement, entre centres de recerca (IDIBAPS, IRBB, IRB Lleida, IR-Sant Pau, CRM, IDIBELL, VHIR, IBEC, ISGlobal, IMIM, IrsiCaixa i IBEC), universitats (UPC, UPF, URV i URL), institucions de recerca sanitària (Parc Taulí, Mútua de Terrassa i IDIAP Jordi Gol) i grans infraestructures científiques (BSC-CNS).El Fons Covid-19 de l'Institut de Salut Carlos III es va activar amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació el mes de març per finançar projectes que millorin a curt termini la gestió del nou coronavirus. Abasta la recerca en resposta immunitària, biologia del comportament del virus, recerca de nous fàrmacs o noves solucions de salut pública per millorar el tractament de la pandèmia.

