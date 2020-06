Autocaravanes, cotxes i turistes; un municipi de Lleida denuncia una allau de visitants durant el cap de setmana

Cansada, trista, enrabiada... Acabem el cap de setmana esfaraits de la gentada d'arreu que ha vingut a la nostra zona.

Estem en fase 1!!! Que feu de Lleida o bcn aquí?

Autocaravanes, furgonetes, cotxes, tots esteu federats i practiqueu esport?

Fer pícnic n'és?

👇🏻 — Elisabet Lizaso Cantón 🎗️ (@Eliaek) May 31, 2020

L'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, ha alertat de l'allau de visitants i vehicles aquest cap de setmana i demana "responsabilitat i solidaritat". A través de les xarxes socials ha penjat fotografies en què s'aprecia autocaravanes i cotxes sobre les voreres de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa, municipis de la comarca de la Noguera."Cansada, trista i enrabiada. Acabem el cap de setmana esfereïts de la gentada d'arreu que ha vingut a la nostra zona", ha escrit Lizaso, que ha recordat que la regió sanitària de Lleida segueix en fase 1. Es pregunta també si totes les persones que hi ha anat estan federades i practiquen esport ja que "fer pícnic no ho és", ha afegit. "S'estan perdent vides, llocs de treball, qualitat de vida", ha afegit. "Ho sento. No entenc res", acaba.Lizaso ha lamentat que aquest cap de setmana per la zona de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa s'han vist vehicles per tot arreu, tants, ha assegurat, que els veïns "han posat cordons per protegir alguna zona perquè pogués asseure la gent gran del municipi". "Poques mascaretes i menys espai entre vehicles", ha assenyalat."Camins plens, zones de bany a vessar", ha dit, "els ajuntaments petits no podem gestionar sols això", alerta. L'alcaldessa de Camarasa recorda que "s'està morint gent, els sanitaris estan desbordats i segur que tot és culpa sempre d'algú altre".

