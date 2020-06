ERC acusa d'«irresponsable» JxCat i avisa que la «bunquerització no és útil» per als catalans

El xoc permanent entre Junts per Catalunya i ERC s'ha agreujat arran de l'acord dels republicans amb el govern espanyol per abstenir-se a la pròrroga de l'estat d'alarma. Després d'un cap de setmana en què el president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebutjat en nom del Govern el pacte, els d'Oriol Junqueras han reclamat "respecte" per al seu partit. Consideren que l'entesa segellada certifica la capacitat d'ERC per arrencar compromisos a Pedro Sánchez i retreuen als seus socis que tinguin una actitud "irresponsable" mantenint una "bunquerització que no dona resultats tangibles i que no és útil" per a la ciutadania."Creiem que és un bon acord. Si algú el menysté, que expliquin com renunciaran al fons de la Unió Europea o al retorn de les competències. És irresponsable que qui no ha arribat a acords critiqui l'acord als quals arriben els altres", ha assegurat la secretària general adjunta d'ERC i portaveu del partit, Marta Vilalta, que ha afegit que, agradi més o agradi menys, es tracta d'uns compromisos arrencats a la Moncloa que són "útils per a la ciutadania".La dirigent republicana ha admès que no han aconseguit tot allò que reclamaven per a l'acord amb Sánchez, però ha considerat que es tracta d'un "bon pas endavant". Ha subratllat que permet la recuperació de competències en fase 3 i la participació de la gestió dels fons europeus de reconstrucció, així com el compromís de fer reformes legals per no haver de recórrer de nou a l'estat d'alarma en cas de rebrot. Qüestions com el permís retribuït per a la conciliació -inclosa inicialment com a indispensable per canviar el vot en conra per una abstenció-, la regularització dels immigrants, el cobrament dels ERTO o la gestió de l'ingrés mínim vital continuaran sent, ha advertit, reivindicacions del partit. "Pactar avenços intermitjos no vol dir renunciar a la resta", ha assegurat Vilalta.Més enllà de la concreció de l'acord amb el govern espanyol, ERC subratlla el fet de fer valer de nou el seu rol per "arrossegar" de nou Sánchez cap a una "agenda progressista" després de dues pròrrogues aprovades amb Ciutadans. Els republicans entenen que ara el partit taronja serà "irrellevant" i deixarà de "controlar l'agenda catalana". I és que els de Junqueras asseguren que la taula de diàleg es reprendrà al juliol per molt que Cs digués que el seu pacte amb el PSOE implicava avortar aquest espai. "Quan ERC es mou les coses avancen", ha afirmat Vilalta, que ha puntualitzat que considera que haurien de ser Sánchez i el president Quim Torra els que concretin la data de la trobada.En tot cas, des de JxCat mantenen que l'acord d'ERC amb la Moncloa "no vincula" el Govern, un posicionament que accentua la pugna permanent entre socis. En aquest sentit, Vilalta ha assegurat que no creu que aquest hagi de ser motiu de "més tensió", però al mateix temps ha tornat a insistir que la seva formació és partidària de pactar la data de les eleccions perquè no sigui el Tribunal Suprem qui les acabi precipitant amb la inhabilitació de Torra.Vilalta no ha estat l'única dirigent que ha replicat la bateria de retrets que Junts per Catalunya ha adreçat a ERC en les últimes hores. Aquest dilluns, també el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, ha valorat en declaracions a la Cadena SER com interpreta la crítica de JxCat: "És lògic que a la dreta catalana no li agradi un govern progressista".I és que, segons Rufián, les reiterades negatives de JxCat a les propostes del govern de coalició format pel PSOE i per Podem "no són per l'eix independentista sinó per l'eix ideològic". L'alternativa, ha advertit, és "una extrema envalentonada". Si finalment ERC ha tancat un acord amb el govern espanyol, ha assegurat, ha estat perquè aquesta vegada hi ha hagut "una mica més de voluntat" de negociar per part de Sánchez i perquè tots plegats han vist "perillar l'esperit de la investidura". Sobre el clima de crispació que l'entesa ha generat en la formació liderada per Carles Puigdemont i Quim Torra, Rufián també ha tornat a subratllat que JxCat governa la Diputació de Barcelona amb el PSC i que els republicans no estan "demanant cada dia que trenquin" el pacte.

