El Suprem prohibeix l'ús d'estelades o banderes LGTBI a les façanes dels edificis públics

El Tribunal Suprem ha prohibit l'ús de banderes no oficials a l'exterior dels edificis públics. La sentència s'emmarca dins d'un procés en relació a l'exhibició de la bandera tricolor canària per l'autodeterminació de l'arxipèlag el 2016 i la seva resolució també afectaria de retruc a altres símbols com l'estelada o la bandera LGTBI.La resolució del dictamen no només es queda aquí, sinó que també impedeix l'ús de banderes no oficials que "concorrin amb la bandera d'Espanya i les demés legals o estatutàriament instituides".La sentència de la sala tercera de l'alt tribunal fa referència a l'acord del ple de l'Ajuntament de Santa Creu de Tenerife, de 30 de setembre de 2016, que reconeixia la bandera nacional de Canàries (la bandera de les set estrelles verdes) com un dels símbols del poble canari i en conseqüència acordava el seu ús en un destacat de la seu central de l'Ajuntament de Santa Creu de Tenerife el 22 d'octubre de 2016. Decisió que ara es veu anul·lada ja que el Suprem destaca que això va contravenir l'ordenament jurídic perquè "no és la bandera oficial, de manera que no pot atribuir-la representativitat de la vila canari com defensa l'Ajuntament de Santa Creu de Tenerife ".

