Escoles obertes gairebé sense alumnes: així ha estat el «retorn a les aules» en fase 2

Una nena passa les mesures de seguretat abans d'entrar a l'escola. Foto: A.D.

Un professor pren la temperatura a un infant abans d'entrar a l'aula Foto: A.D.

Els alumnes fan fila a distància abans d'entrar a l'escola Foto: A.D.

A distància i després de passar totes les mesures de seguretat, centenars d'alumnes dels territoris en fase 2 s'han retrobat aquest dilluns amb companys i professors després de més de dos mesos sense anar a classe. Vuitanta-un dies després, les portes dels centres escolars s'han tornat a obrir per acollir els infants que ho necessitin, tot i que l'assistència ha estat extremadament reduïda.Diversos centres del Camp de Tarragona, territori que ja està en fase 2, consultats perasseguren que han estat molt pocs els alumnes que han tornat a les aules i critiquen el pla de desescalada de les escoles que va presentar la setmana passada el Departament d'Educació. Alguns centres, fins i tot, s'han negat a tornar a obrir les portes en aquestes condicions. A l'escola Sagrat Cor del Vendrell, al Baix Penedès, només quatre alumnes dels més de 200 d'educació infantil han assistit aquest dilluns al centre amb un escenari insòlit. Tots els infants i professors, equipats amb mascaretes, han hagut de passar controls abans d'entrar: presa de temperatura i desinfecció, un gest que hauran de repetir diversos cops al dia.Els nens i nenes han arribat acompanyats d'un sol adult, tal com marca la normativa, que no ha entrat als espais reservats pels infants. A més, les famílies, prèviament, han presentat un document d'autoresponsabilitat en què assumeixen la vigilància diària de l'estat de salut dels seus fills i filles i confirmen que l'infant compleix tots els requisits per poder tornar a l'escola, és a dir, no tenir simptomatologia compatible amb la Covid-19 i no haver estat positiu o haver estat en contacte amb un infecciós.Els professors expliquen que no podran avançar activitats lectives i només podran donar servei d'acollida a educació infantil, un fet que l a comunitat educativa no ha mirat amb bons ulls. A l'escola Sagrat Cor els docents aniran fent torns per assistir presencialment al centre, mentre que, paral·lelament, seguiran oferint les classes online, el que suposa, diuen, una gran càrrega de feina.D'altra banda, aquest dilluns també han assistit a l'escola alguns alumnes d'educació primària per torns per acomiadar-se dels tutors i recollir les pertinences. Els infants, excepte els menors de 6 anys, han hagut de portar en tot moment la mascareta i s'han reunit en grups mols reduïts. Tots ells s'han assegut separats a les aules i no han sortit al pati per tal d'evitar el contacte.Retrobar-se amb els amics i professors després de més de dos mesos sense poder-se abraçar o jugar no ha estat fàcil pels més petits, tot i ser conscients de la situació.En aquest sentit, la comunitat educativa ha lamentat la poca concreció del Departament, que ha plantejat unes mesures de seguretat que difícilment es poden aplicar en determinats centres o determinats cursos, especialment els d'infantil. A més, critiquen que la reobertura només s'hagi fet per deu dies i consideren que no s'ha fet amb finalitats "educatives".De fet, el sindicat de mestres USTEC ja ha anunciat que emprendrà les accions legals que consideri oportunes si el Departament d'Educació "continua obligant els docents de manera irresponsable a assistir als centres". Aquestes accions, expliquen, serviran per denunciar "la vulneració de la llei per part dels representants de l'administració i dels equips directius".En aquest sentit, el sindicat es posa a disposició del conjunt de treballadors per presentar una denúncia a Inspecció de Treball centre a centre si es comprova que no es garanteix la màxima protecció i seguretat en matèria de riscos laborals davant del coronavirus.

