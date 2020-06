L'ingrés mínim vital es començarà a cobrar en un termini màxim de 3 mesos des de la sol·licitud

L'ingrés mínim vital, que es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, haurà de ser concedit, si es compleixen els requisits, en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, segons recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En tot cas, les persones que demanin la prestació fins al 15 de setembre rebran l'ajut amb caràcter retroactiu des de l'1 de juny.El BOE també fixa que, si transcorren els tres mesos previstos per llei i l'administració no ha donat resposta al sol·licitant, "s'entendrà denegada la sol·licitud per silenci administratiu". Això estableix un fet diferencial respecte la renda garantida de ciutadania, on la Generalitat té quatre mesos per respondre i, en cas de no fer-ho, el silenci administratiu suposa que l'ajut és concedit. "És regressiu en relació a les normes de silenci positiu de la RGC, també de les normes de silenci positiu de l'administració de l'Estat davant sol·licituds de prestacions o reclamacions on s'aplica el silenci administratiu", assegura Diosdado Toledano, un dels impulsors de la ILP per a la renda garantida de ciutadania.En tot cas, el BOE certifica que l'ingrés mínim vital, que oscil·larà entre els 462 i els 1.015 euros mensuals en funció de la tipologia d'unitat familiar, serà compatible amb les prestacions de les autonomies com la renda garantida de ciutadania. "Es configura com una prestació base que es fa compatible amb les prestacions autonòmiques que les comunitats autònomes, en exercici de les seves competències estatutàries, poden concedir en concepte de rendes mínimes, tant en termes de cobertura com de generositat", estableix el butlletí.I afegeix que, d'aquesta manera, les autonomies podran "modular la seva acció protectora per adequar-la a les peculiaritats del seu territori, al temps que preserva el seu paper com a darrera xarxa de protecció assistencial". La compatibilitat amb la renda garantida de ciutadania és una de les reclamacions que ha fet el Govern de la Generalitat.De fet, sobre la taula també està la reclamació per part de la Generalitat de poder gestionar l'ingrés mínim vital. Per ara, el govern espanyol no ho contempla i només reserva aquesta possibilitat per a Euskadi i Navarra. Amb tot, el BOE fixa el paraigües legal per arribar a "convenis" amb les administracions territorials per tal de cedir la gestió de l'ajut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor