El Consorci Forestal exigeix al govern consensuar el futur de l'Agència de Patrimoni Natural

El Consorci Forestal de Catalunya reclama al govern de la Generalitat que s'ajorni l'aprovació de l'Agència de Patrimoni Natural fins que no sigui consensuada amb els actors claus del territori: les organitzacions agràries i forestals i els ens locals. Des de l'entitat reclamen que se'ls escolti i se'ls tingui en consideració, ja que són els "principals interessats i implicats" en la gestió i millora del territori.Per aquest motiu, fan una crida a entitats i persones a títol individual a signar un manifest on exposen la seva "preocupació" davant la impossibilitat, diuen, d'obrir un debat sobre el contingut de l'Agència acompanyada d'un seguit d'iniciatives plantejades pel Departament de Territori i Sostenibilitat que consideren contràries a la necessitat d'integrar les polítiques de conservació amb l'ús i l'aprofitament sostenible dels recursos naturals.Aixi doncs, exigeixen la unificació de competències relatives a la gestió, conservació i millora del medi natural que consideren que han de recaure en el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; garantir una representativitat no inferior al 50% del món local i de les organitzacions que aglutinen al sector agro-forestal; un increment del pressupost assignat a aquestes polítiques; i que des del Parlament s'obri un debat en profunditat i plural sobre la necessitat de construir una visió "comú, ambiciosa i de futur" que integri el món urbà i el rural.Des del col·lectiu expliquen que la tascaaposta per un programa propi d’adquisició de sòl que inclou també l’expropiació, l’establiment de servituds i el tempteig i retracte en finques rústiques en espais protegits i també per crear la infraestructura verda.

