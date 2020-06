⚫Ha mort Jordi Garcia-Soler, periodista en diversos mitjans.



Va crear el departament de comunicació del PSC el 1976 sota la direcció de Joan Reventós, va ser membre de la CCRTV i va impulsar l'associació Tercera Vía.



Et trobarem a faltar. Descansa en pau. pic.twitter.com/AuIuHZWnnK — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) June 1, 2020

#ÚltimaHora Mor el periodista Jordi García-Soler als 73 anys després d'un càncer. Havia dirigit el programa "Converses" a Catalunya Ràdio, un espai d'entrevistes en profunditat amb personalitats de la vida catalana https://t.co/yLA65iIbqM pic.twitter.com/a4B4XCEyay — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 1, 2020

El periodista Jordi García-Soler ha mort als 73 anys d'un infart després que fa pocs mesos hagués superat un càncer de pulmó. García Soler va morir la matinada del dissabte a diumenge mentre dormia. Dins la seva trajectòria va treballar a Catalunya Ràdio dirigint el programa Converses, un espai d'entrevistes en profunditat amb personalitats de la vida catalana. Era un dels principals experts en el moviment de la Nova Cançó. També va estar al PSC, on va crear el departament de comunicació.N'han mostrat el seu condol tant des de Catalunya Ràdio, casa on va treballar, com des del Partit Socialista de Catalunya, on va crear el departament de comunicació i del que n'era militant. També va ser membre del conseller de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Fins a la seva mort García-Soler va estar actiu com a columnista i col·laborador en tertúlies polítiques com ara les de la Xarxa de Comunicació Local:

