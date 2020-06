El govern espanyol preveu prorrogar l'estat d'alarma amb l'abstenció d'ERC i el suport de Ciutadans

El govern espanyol preveu aprovar dimecres la sisena pròrroga de l'estat d'alarma gràcies a l'abstenció d'ERC, però també amb el suport de Ciutadans. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat en declaracions a TVE que no considera que l'entesa amb els republicans dinamiti el suport del grup d'Inés Arrimadas i ha subratllat que "no han canviat les raons" perquè mantinguin el vot positiu. Per ara, Ciutadans no s'ha pronunciat ni ha precisat si garanteix el vot positiu com a la quarta i la cinquena pròrroga.Ábalos ha defensat que s'acceleri la desescalada en funció dels territoris. "Anar més ràpid en alguns llocs respon a l'asimetria", ha assegurat. En tot cas, ha defensat la importància de mantenir l'estat d'alarma fins al 21 de juny per controlar la mobilitat i, en conseqüència, també la propagació del virus. "Si l'estat d'alarma finalitza el 21 de juny, ja no hi ha un instrument que ens permeti controlar la mobilitat", ha assegurat. Ha obert la possibilitat de permetre la mobilitat entre províncies i autonomies que estiguin en la fase 3 a partir del 7 de juny.Una de les qüestions que ha estat sobre la taula en les últimes hores en la negociació amb les autonomies per la gestió de l'ingrés mínim vital. De moment, només Euskadi i Navarra el podran gestionar i Ábalos ha defensat que així sigui. "Porten anys gestionant un ingrés d'aquestes característiques que dona una cobertura molt alta", ha argumentat per justificar per què uns territoris sí i d'altres no.L'agenda política de la setmana arrenca marcada per l'acord que dissabte al vespre van segellar ERC i el govern espanyol per a l'abstenció a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma a canvi del retorn de les competències autonòmiques un cop s'entri en fase 3. El pacte ha obert un nou esvoranc al Govern de la Generalitat entre els republicans i el president Quim Torra, que manté que cal votar en contra. Aquest dilluns, ha estat el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, qui ha valorat com interpreta aquest no de Junts per Catalunya en declaracions a la Cadena SER : "És lògic que a la dreta catalana no li agradi un govern progressista".I és que, segons Rufián, les reiterades negatives de JxCat a les propostes del govern de coalició format pel PSOE i per Podem "no són per l'eix independentista sinó per l'eix ideològic". L'alternativa, ha advertit, és "una extrema envalentonada". Si finalment ERC ha tancat un acord amb el govern espanyol, ha assegurat, ha estat perquè aquesta vegada hi ha hagut "una mica més de voluntat" de negociar per part de Sánchez i perquè tots plegats han vist "perillar l'esperit de la investidura". Sobre el clima de crispació que l'entesa ha generat en la formació liderada per Carles Puigdemont i Quim Torra, Rufián també ha tornat a subratllat que JxCat governa la Diputació de Barcelona amb el PSC i que els republicans no estan "demanant cada dia que trenquin" el pacte.També ha recordat que Torra va prometre convocar eleccions després de l'aprovació dels pressupostos i ha defensat que el "model de futur" per comandar la Generalitat passa per una aliança com la de Lleida : és a dir, un Govern format per ERC, Junts per Catalunya i els comuns. Ha defensat, en aquest sentit, que la política s'ha de regir per un "principi de realitat" perquè "les banderes no curen".Encara que la reactivació de la taula de diàleg pel conflicte amb Catalunya no està inclosa en l'acord signat amb el govern espanyol, Rufián ha donat per fet que existeix el compromís explícit de Sánchez per convocar-la de nou al juliol. També ha considerat que queden qüestions pendents per negociar amb la Moncloa, com ara la capacitat per gestionar l'ingrés mínim vital, concessió que, de moment, no han aconseguit arrencar els republicans. "Queden molts debats, hi haurà oportunitat de parlar", ha dit el dirigent republicà, que ha recordat que, tot i que la situació dels presos no ha sortit aquesta vegada en les negociacions,és un problema polític que també "s'ha de desconfinar".

