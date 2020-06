Un assaig clínic amb participació catalana conclou que a immunoteràpia és «més eficaç» que la quimioteràpia

Un assaig clínic en què ha participat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) de Barcelona ha identificat una immunoteràpia en primera línia "més eficaç" que la quimioteràpia en el càncer colorectal metastàtic avançat.Els resultats poden ser "un canvi en el paradigma de tractament" d'aquests pacients, per la qual cosa se li ha dedicat una sessió plenària al congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, informa VHIO en un comunicat.La oncòloga a l'Hospital Vall d'Hebron i investigadora del grup de tumors gastrointestinals i endocrins de l'VHIO, Elena Élez, ha destacat "la importància" d'aquest estudi per ser la primera vegada que un fàrmac inmunoterapeutic sense quimioteràpia afegida demostra ser eficaç com a primera línia en el tractament de càncer colorectal metastàtic.L'estudi, en què han participat 307 pacients amb càncer colorectal metastàtic avançat, ha comparat l'eficàcia del tractament de pembrolizumab --un tractament d'immunoteràpia-- enfront de la teràpia estàndard, una teràpia combinada de quimioteràpia amb anticossos.Només el 22% de pacients que ha rebut el tractament de pembrolizumab presenta algun esdeveniment advers, mentre que aquesta taxa puja fins al 66% en els pacients que han seguit el tractament estàndard que inclou quimioteràpia.

