Reobertura de les escoles a mig gas a Catalunya: grups reduïts i mascaretes al pati

Catalunya comença a obrir aquest dilluns escoles i instituts en territoris en fase 2 de la desescalada pel coronavirus. Malgrat aquest retorn a les aules les classes continuarant sent telemàtiques. Als centres es faran activitats no lectives i grups reduïts en els cursos de canvi d'etapa, acollida en l'etapa infantil i amb tutoria personalitzada per als estudiants que ho requereixin, sempre voluntària.Els alumnes podran anar voluntàriament als centres de les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona), Girona, Alt Pirineu i Aran (Lleida) i Catalunya Central, a més de les comarques barcelonines de l'Alt Penedès i el Garraf , encara que aquest dilluns és festiu a ciutats catalanes per la segona Pasqua, així que en algunes localitats obriran dimarts.La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha assenyalat que el curs s'acabarà telemàticament el 19 de juny, i cada centre ha de dissenyar el seu pla de desconfinament, en el qual fixar l'acció educativa i el personal que necessita, els espais disponibles i fer una previsió dels alumnes que es reincorporen al juny.En el cas de les escoles bressol, podran obrir per acollir infants d'1 a 3 anys, amb fins a cinc alumnes per espai, estrictes mesures en higiene, i prioritzant aquelles famílies que no puguin teletreballar o flexibilitzar el seu horari laboral.En Infantil, de 3 a 6 anys, les escoles podran acollir entre les 9 i les 13 hores a alumnes de famílies que no puguin teletreballar, amb una ràtio de 8 alumnes per aula a P3 i de 10 alumnes en P4 i P5.A Primària, es podrà donar acompanyament a alumnes de sisè, en grups de fins a 13 estudiants, al que es podrà sumar atenció personalitzada de tutor amb cita prèvia a qualsevol alumne de qualsevol etapa de forma excepcional i no contínua.Als instituts es podrà donar acompanyament presencial --en grups de fins a 15 alumnes-- a alumnes de quart d'ESO, segon de Batxillerat i segon de graus formatius d'FP que acaben etapa o es preparen per a la Selectivitat, mentre que per a la resta de cursos hi ha la possibilitat de tutories individualitzades a petició de les famílies.L'alumnat que acudeixi voluntàriament als centres no ha de tenir simptomatologia de Covid-19, no haver estat en contacte amb casos positius o amb símptomes compatibles els últims 14 dies i tenir el calendari vacunal al dia, a més que les famílies hauran de presentar una declaració responsable el primer dia que retorni a les aules.

