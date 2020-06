Organitzen una trobada de «petons i abraçades» a Balaguer per denunciar «la mal anomenada pandèmia»

Un centenar de persones s'han reunit aquest dissabte a Balaguer per donar-se petons i abraçades i denunciar, d'aquesta manera, "la mal anomenada pandèmia". L'activista ecologista Josep Pàmies ha impulsat aquesta acció i l'ha compartit posteriorment a través dels seus canals de difusió, que compten amb milers de seguidors.Pàmies ha assegurat que les persones reunides no duien mascareta i que, per prevenir els contagis, s'han tractat amb MMS, una solució que porta 28% de clorit de sodi i que l'ecologista defensa com a medicina per guarir el coronavirus. Pàmies denuncia també "la farsa de les mesures represores i inoperants" fixades en les darreres setmanes per reduir el nombre de contagis.La Paeria de Balaguer ja ha anunciat que posarà en coneixement d'aquest acte als Mossos d'Esquadra per tal que prenguin les mesures oportunes atès que s'ha incomplert la normativa de la desescalada.

