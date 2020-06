Albiach planteja el boicot a Nissan com a resposta a la seva marxa

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha posat sobre la taula la possibilitat d'emprendre mecanismes de pressió com ara el boicot a les marques dels màxims responsables de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi davant el recent anunci de l'automobilística japonesa de tancar les seves plantes de Catalunya. Líders polítics com ara Pedro Sánchez havien dit que " la continuïtat de Nissan està garantida ".Albiach ha assegurat aquest dilluns que una multinacional que ha rebut 170 milions d'euros en ajudes públiques "no pot marxar d'aquesta forma deixant més de 25.000 famílies desprotegides que depenen d'aquests llocs de treball". "Cal reaccionar", ha remarcat. La presidenta d'En Comú Podem al Parlament ha assegurat que és una idea que a hores d'ara s'està contemplant i que s'ha parlat amb altres agents socials i econòmics amb la voluntat de "teixir una estratègia a nivell estatal" perquè no es continuï deslocalitzant indústria."No tindria cap sentit no tenir una resposta" davant d'una multinacional que ha rebut ajudes econòmiques de les administracions; argumenta mentre assenyala que el boicot es podria plantejar tant des de la iniciativa dels propis ciutadans com de les institucions públiques.Per altra banda, Albiach també ha celebrat l'anunci de l'abstenció d'ERC per tirar endavant la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma. "L'eina més eficaç i necessària" per lluitar contra el coronavirus, ha assegurat. Un acord entre els republicans i el govern central que ha qualificat de "positiu" que demostra la "voluntat real" de construir aliances i alternatives progressistes a l'Estat.Finalment, la líder dels comuns també ha fet una crida a la convocatòria d'eleccions a Catalunya assegurant que "ja és hora de superar aquesta agonia de legislatura". Albiach explica que no tindria sentit continuar amb el mandat observant les discrepàncies i falta de confiança i lleialtat entre els socis de govern. "Aquest govern no pot tirar endavant la reconstrucció de Catalunya" després de la pandèmia, ha sentenciat.

