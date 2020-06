Budó minimitza les diferències entre JxCat i ERC per l'estat d'alarma

La consellera de la Presidència @meritxellbudo a #ElsMatinsTV3 : "No és el moment de convocar eleccions. És obvi que el govern té diferències, és la cultura de la coalició". pic.twitter.com/7d1ukKBTzL — Els matins TV3 (@elsmatins) June 1, 2020

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha minimitzat les diferències entre JxCat i ERC per l'estat d'alarma. "No és la primera vegada i no deixa de ser una normalitat que votem diferent al Congrés", ha recordat Budó en una entrevista a TV3."Una altra cosa seria que votéssim diferent al Parlament", ha puntualitzat la portaveu del Govern, que –en paral·lel- ha menystingut l'acord dels republicans amb Sánchez per allargar per sisena vegada l'estat d'alarma. "Com a Govern ens hi oposem. Es tracta d'un mecanisme que no ha estat ni àgil ni eficaç, i que només ha servit per haver de demanar permís", ha recalcat Budó. "Volem recuperar les competències en la seva plenitud", ha insistit la portaveu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor