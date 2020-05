L'aplaudit missatge del Barça contra el racisme per la mort de George Floyd

Les protestes i el rebuig als Estats Units per l'assassinat a Minneapolis del ciutadà afroamericà George Floyd per part d'un policia (l'agent ha estat imputat per aquest delicte) s'han fet extensives gran part del planeta.Davant d'aquesta situació, el Futbol Club Barcelona ha publicat un contundent missatge a les seves xarxes socials (en anglès) per condemnar el racisme: "No pararem de combatre'l", assegura el club."El racisme, com a forma de discriminació que busca marginar i degradar la gent pel seu gènere, orientació sexual, origen o color de pell és una pandèmia que ens afecta a tots", diu la publicació, i afegeix que "és el nostre compromís".

