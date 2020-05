Detingut un lladre que accedia a pisos de l'Eixample escalant per la façana

Un home de 19 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra per robar en dos pisos de l'Eixample, a Barcelona. Els fets es remunten a la nit del 28 de maig, quan el presumpte lladre va accedir als habitatges escalant per la façana. Aleshores, la policia va rebre l'avís que s'havia produït un robatori en un pis del carrer Castillejos a les 1.15 h de la matinada.El sospitós hauria accedit a l'habitatge per la finestra de la cuina, on hauria agredit amb un ordinador un dels residents en veure's acorralat. Després hauria fugit amb un patinet elèctric presumptament robat. Més tard, els Mossos van localitzar el jove, que portava a sobre el moneder d'una dona que hores abans també havia patit un robatori a casa seva, al mateix districte.Els agents van localitzar la titular de la documentació que hi havia al moneder. La dona els va explicar que s'havia despertat de matinada sentint sorolls, i va enxampar in fraganti l'home, que va saltar pel balcó.Pels dos assalts, el jove va ser detingut com a presumpte autor de dos robatoris a domicilis, un d'ells amb violència, i per l'apropiació del patinet amb què es desplaçava, que no ha pogut acreditar que fos seu. Els Mossos d'Esquadra no descarten que el detingut estigui implicat en fets similars ocorreguts a Barcelona.

