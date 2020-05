VÍDEO El fons del Mediterrani, ple de mascaretes i guants

El fons del mar Mediterrani, ple de mascaretes i guants a causa d'un mal reciclatge dels materials d'un sol ús durant la crisi del coronavirus. Aquest és el panorama que denuncia l'ONG Operació Mar Net (Operatión Mer Propre, en francès) a xarxes socials.En una immersió de submarinisme gravada amb una càmera aquàtica, Laurent Lombard -fundador de l'organització- ha enregistrat el deplorable estat del Mar Mediterrani a la Costa Blava, al sud-est del país gal. La troballa de llaunes, ampolles i bosses, però també mascaretes i guants de làtex, fan que Lombard es pregunti: "Què n'opines de banyar-te amb la Covid-19 aquest estiu?". I exclama: "aviat hi haurà més mascaretes que meduses al Mediterrani!".A través de la seva pàgina de Facebook , l'entitat sense ànim de lucre ha compartit diversos continguts multimèdia per deixar palesa la gran quantitat d'objectes de plàstic que lamentablement acaben formant part de l'ecosistema marí. Ara, malgrat que segueixen sent majoria els envasos i llaunes, s'ha disparat la presència de material utilitzat amb motiu de la crisi sanitària.

