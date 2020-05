Baixen els contagis a Espanya: 96 en les últimes 24 hores

Baixen els casos de coronavirus detectats a Espanya. En l'últim els diagnòstic per prova de PCR hi ha hagut un descens respecte ahir (quan se'n van notificar 175) amb 96 nous casos. No obstant això, la xifra global de se situa fins als 239.429 (201 més que ahir) segons les xifres que ha fet públiques aquest diumenge el Ministeri de Sanitat.Pel que fa les defuncions, s'han registrat 39 morts en els últims set dies, elevant la xifra total a 27.127 morts, dos més que els notificats ahir, segons el balanç publicat aquest diumenge.En els últims 14 dies, 995 persones han iniciat símptomes de la malaltia, dels quals 282 els van iniciar durant l'última setmana.Així mateix, en els darrers 7 dies s'han produït 9 ingressos en les Unitats de Cures Intensives (UCI), elevant el total a 11.400 des de l'inici de la pandèmia. Per altra banda, 263 persones han precisat d'hospitalització en l'última setmana, el que fa un total de 123.871.

