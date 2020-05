El confinament dispara el risc de miopia entre els infants i joves: 10 consells bàsics per prevenir-la

Experts de la Facultat d'Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han alertat que el confinament podria incrementar el risc de miopia entre infants i adolescents.La miopia afecta ja sis de cada deu joves universitaris de Catalunya com a conseqüència de l'estil de vida cada cop més sedentari i una exposició excessiva als dispositius digitals. Aquests dos factors s'han agreujat durant el confinament pel coronavirus i per això alerten que hi pot haver un "augment greu" dels problemes de salut visual.Aquestes afectacions es poden especialment entre nens i adolescents perquè són més vulnerables en tenir un sistema visual en evolució i menys capacitat per autogestionar-se en l'ús de pantalles. La UPC ha elaborat, amb aquest motiu, una llista amb 10 consells per ajudar a evitar aquests problemes visuals.

