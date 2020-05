Dos exdirectors de la Fira carreguen contra Canadell per culpar Espanya del tancament de Nissan

Perque no diu...

Per Saltarribes el 31 de maig de 2020 a les 21:05 0 0

Els negocis i empreses petites, que ja no arrancaran passat el coronavirus, i si tant sobrat que va, doncs que la pagesia catalana independentista que renunci a les ajudes dels PACS de la UE, perque el fracas dels temporers de lleida, dormin al ras i altres, també es culpa dels altres, ja que els magen uns misers sous, o ja no us enrecordeu fa uns dies d´un temporer de lleida explican per les xarxes el malament que ho pasen, i que ha passat als escorxadors de les terres de ponen que tots han estat infectats i el Torra ha ordena no passar de fase a les terres de Ponen de Lleida... apa Canadell ja tens feina a casa teva, i crec que no te l´acabaras pas, i ja pots vigilar les relacions entre Jxcat i ERC pasen pel seu pitjor moment...es de domini public...