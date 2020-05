Un periodista català, agredit per la policia durant els aldarulls de Minneapolis

Albert Traver, periodista badaloní i corresponsal de l'Agència EFE, va resultar ferit aquest dissabte a la ciutat de Minneapolis, als Estats Units, durant les manifestacions que van tenir lloc, per quarta nit consecutiva, e n protesta per la mort de George Floyd a mans de la policia , que ha generat una onada d'ira i indignació al llarg i ample del país nord-americà.Després de dies d'aldarulls, el governador va decretar toc de queda a la ciutat, que prohibeix estar al carrer entre les vuit del vespre i les sis del matí de l'endemà. Agents de la policia i de l'exèrcit, veient que les protestes no minvaven a l'hora establerta, van prendre els carrers per a dispersar-les en una mobilització sense precedents. Aquest mateix diumenge, de fet, Amnistia Internacional ha acusat la policia dels Estats Units d'incomplir amb les seves obligacions amb el dret internacional en aplicar una resposta "excessiva", "militaritzada" i "alimentada pel racisme i la supremacia blanca" contra les manifestacions arreu del país per la mort del ciutadà de raça negra George Floyd a Minneapolis aquest dilluns durant una detenció, i hi ha hagut la imputació d'un agent per assassinat.Tot i això, abans de carregar amb força contra els manifestants, van voler apartar un grup d'una trentena de periodistes identificats i apartats, entre els quals s'hi trobava un equip d'EFE. Fonts de l'agència informen que arran d'aquesta acció, el seu corresponsal als EUA, Albert Traver, va resultar ferit, i un fotògraf d'EPA (European Pressphoto Agency), col·laboradora internacional d'EFE, va ser detingut, informen fonts de l'agència Les protestes han aflorat per la polèmica mort de Floyd, que va ser asfixiat per un policia que el va retenir a terra pressionant-li el coll amb el genoll durant nou minuts. Ara, la població s'ha revoltat protestant contra la violència envers la població afroamericana, i s'han produït manifestacions a tot el país reclamant justícia, però també com a clam per a demanar igualtat i respecte per una comunitat sovint tractada injustament. Lebron James, conegut jugador de l'NBA, entre altres celebritats nordamericanes, ja va mostrar el seu rebuig contra la violència policial contra el col·lectiu a través de les xarxes socials.

