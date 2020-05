Pedro Sánchez assegura que Espanya pot aconseguir la vacuna del coronavirus «abans del que s'esperava»

El president de govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que els científics espanyols "estan en condicions de començar les proves clíniques en breu" de la vacuna contra el coronavirus, de manera que "sembla possible" comptar amb ella "en un termini més breu del que s'esperava".La vacuna arribarà "pràcticament al mateix temps que les de les grans multinacionals o abans, en alguns casos", ha manifestat aquest diumenge Sánchez durant la roda de premsa posterior a la seva reunió amb els presidents autonòmics.En aquest context, ha destacat que Espanya està participant en un total de deu equips finançats pel Fons Covid-19 que "es troben en la fase preclínica de projectes que busquen la vacuna". "A més de fons, Espanya aporta talent", ha sentenciat Sánchez, al mateix temps que ha assenyalat que hi ha equips espanyols treballant en desenvolupaments de prototips i que alguns d'ells "se situen entre els més avançats".Així, ha celebrat que "comença a semblar possible trobar una vacuna en un termini més breu del que s'esperava", i ha afegit que han avaluat i estan fent un seguiment actiu en "més de 200 projectes d'investigació". D'aquests, el president espanyol ha ressaltat "assajos clínics per a nous fàrmacs, tests diagnòstics més ràpids, detecció de virus en l'aire, ús d'aigües residuals com a marcador de nous brots i molts més liderats per l'institut Carlos III"."Mai més ens podem permetre que es debiliti el nostre Sistema Nacional de Salut, que és la nostra trinxera més segura", ha apuntat Sánchez, destacant l'aportació de la investigació i la ciència, que per ell "és empenta i progrés". En aquest sentit, ha subratllat que els investigadors espanyols "són un orgull" per al país i ha lamentat que els més joves "són els més danyats des del punt de vista de l'educació i el mercat laboral".

