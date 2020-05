La nova estafa per segrestar comptes de Whatsapp

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2020

Alerta per una nova estafa que circula per Whatsapp. Es tracta d'un missatge amb el qual els ciberdelinqüents intenten segrestar el compte de la persona que el rep, mitjançant una tècnica que s'aprofita d'un petit punt dèbil de l'aplicació de missatges més popular.El compte de Whatsapp d'un usuari només pot estar vinculat a un dispositiu mòbil. Així, encara que es pugui connectar a l'ordinador, s'ha de fer a través d'un codi QR i amb el mòbil en qüestió. Amb tot, però, sí que es pot canviar el dispositiu vinculat al compte de Whatsapp, i aquí és on s'ataquen els seus usuaris.Qualsevol persona que tingui el nostre número de telèfon pot fer que ens arribi un missatge SMS per iniciar sessió en un altre mòbil. Amb això, els estafadors demanen que ens l'enviïn fent-se passar per un departament de suport tècnic de Whatsapp. Ens avisen que algú ha intentat entrar al compte amb l'objectiu d'aconseguir el codi de verificació que ells mateixos ens han fet arribar a partir del nostre número.Des de WABetainfo, un compte de Twitter d'informació de Whatsapp, expliquen com saber si es tracta d'una estafa: en cas de ser un missatge oficial, al costat del número hi hauria un tick verd. A més, asseguren que l'aplicació mai demana el codi de verificació per aquesta via. Per tant, el millor que es pot fer és esborrar el missatge, directament.

