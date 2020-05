Jordi Pesarrodona estripa el carnet d'ERC

Jo us vaig creure, amics i amigues @Esquerra_ERC . Avui es un dia trist, avui he pres una decisió llargament meditada, avui deixo la militància de partit, els darrers afers de país precipiten aquesta decisió. — Jordi Pesarrodona (@Pesacapsada) May 31, 2020

Massa vegades m’he sentit molt sol. Quant vaig fer la meva protesta, una de les protestes mes blanques que es poden fer, un somriure davant la barbaritat, em vaig sentir desautoritzat, fins que no va arribar la imputació no va arribar l’escalf del partit. — Jordi Pesarrodona (@Pesacapsada) May 31, 2020

Us vull agrair tots aquests anys intensos de lluita que hem compartit i que la meva determinació no ens impedeixi seguir treballant per la independència del nostre país Avui per mi es un dia molt trist, moltíssimes gràcies per TOT moltissimes gràcies per TANT! — Jordi Pesarrodona (@Pesacapsada) May 31, 2020

El pallasso i activista Jordi Pesarrodona ha posat punt finsl a la seva militància a Esquerra Republicana de Catalunya després de 25 anys. Així ho ha anunciat aquest diumenge en un fil a Twitter, on ha assegurat que ha pres la decisió després que el partit pactés amb la Moncloa l’abstenció en la prolongació de l'estat d'alarma . Estripant el carnet, afirma, ja que no se sent "presoner de decisions que no entén". Fa molt temps que no m’hi sento còmode”, assegura. Podeu llegir el fil de tuits a continuació.Pesarrosona, exregidor a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), ja va deixar tots els càrrecs polítics el setembre de 2019 per a "poder-se expressar lliurement", pel que a part d'abandonar el Consistori bagenc, va plegar com a conseller del Consell Comarcal i a la secció comarcal d'ERC.El comediant i ara exmilitant d'ERC està acusat de desobediència greu després d'haver-se amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil, i es troba a l'espera de judici. Amb les diligències encara obertes, critíca que "masses vegades" s'ha sentit sol, i fins que no va arribar la imputació "no va arribar l'escalf del partit".

